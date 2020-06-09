Для лечения больных COVID-19 в Москве создали запас из 10 млн упаковок лекарств

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в столице создан резерв медикаментов, включающий более 10 млн упаковок 53 антибактериальных, жаропонижающих и противовирусных препаратов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам во вторник.

"Городские медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, централизованно обеспечиваются всеми необходимыми препаратами", - рассказала она.

Ракова добавила, что пациенты с ОРВИ и COVID-19, лечащиеся на дому, обеспечиваются лекарствами в полном объеме. "Лекарства по назначению врача выдают пациентам бесплатно при посещении КТ-центров, а также при выезде врача на дом", - заявила заммэра.

Ракова напомнила, что пациентов с новой коронавирусной инфекцией лечат медицинскими препаратами в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава России.

Она отметила, что в период распространения коронавирусной инфекции симптомы ОРВИ сложно отличить от ранней стадии COVID-19. В связи с этим в середине апреля в Москве по рекомендации Клинического комитета по COVID-19 было принято решение о том, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус.

Так, бесплатные лекарства наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на него получают горожане с проявлениями ОРВИ, которые лечатся на дому.

Для медиков, которые непосредственно задействованы в лечении больных коронавирусом, действует специальная программа - врачи получают профилактическую противовирусную терапию, и уже более 6 тыс. медработников регулярно выдают соответствующие препараты.

Кроме того, столичным медикам поставляют около 4 млн единиц средств индивидуальной защиты со склада, открытого на юго-востоке столицы на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва". Для обеспечения медиков всем необходимым создан неснижаемый запас средств защиты в расчете на 2-4 недели. Запасы для снабжения медицинских организаций пополняются круглосуточно.