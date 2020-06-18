Что произошло за день: четверг, 18 июня

Внуки Путина, примирение Роскомнадзора и Telegram и стрельба на севере Москвы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Житель Москвы устроил стрельбу в квартире на севере столицы. По предварительным данным, он убил бывшую сожительницу и двух ее детей. По другой информации, жертвами стали девушка, годовалый ребенок и бабушка младенца. Сам стрелок покончил с собой. Оружием он владел законно.

- Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции. Накануне СМИ сообщали, что власти РФ обсуждают увеличение НДФЛ до 15% для тех, у кого высокие доходы. В Конфедерации труда обращают внимание, что указанный в качестве высокого доход в 2-3 млн руб. в год на самом деле является слишком низкой планкой.

- Роскомнадзор разблокирует Telegram. В ведомстве пояснили, что позитивно оценили готовность основателя мессенджера Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. По словам источника, администраторы Telegram сотрудничают с властями по конкретным запросам в рамках борьбы с терроризмом.

- Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине. Немецкое ведомство считает, что "Вадим К., известный как Вадим С.", получил заказ из госведомства РФ ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения.

- Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Первый президент Казахстана самоизолировался и будет работать дистанционно. В России же второй день подряд снижается число новых заболевших COVID-19.

- Внуки Владимира Путина звонят ему в Кремль. Об этом президент рассказал в интервью журналисту и сообщил, что "они дозваниваются".

- Верховный суд снова не принял иск, оспаривающий дату голосования по Конституции. 10 июня ВС отклонил аналогичный иск.

- У границы Петербурга в Финском заливе заметили дельфинов. Последний раз в границах города их наблюдали в 1935 году.