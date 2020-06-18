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Застреливший семью москвич владел оружием законно

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, расстрелявший трёх человек, а после покончивший с собой в квартире на улице Приорова в Москве, имел разрешение на оружие, сообщили "Интерфаксу" в Росгвардии.

В результате стрельбы на улице Приорова погибли четыре человека, включая самого стрелка и годовалого ребенка.

По предварительным данным, мужчина открыл огонь в ходе ссоры по поводу условий общения с детьми. По одним сведениям, он убил бывшую сожительницу и двух детей. По другим - погибли его бывшая сожительница, малолетняя девочка и ее бабушка.

Стрелок использовал охотничий карабин.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Прокуратура Москвы проверяет исполнение лицензионно-разрешительного законодательства в сфере оборота оружия.

Росгвардия Москва

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