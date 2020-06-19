Московские ЗАГСы 23 июня возобновят регистрации брака в торжественной обстановке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Московские отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания с 23 июня возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.

"Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами. А с 26 июня мы планируем вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы. Мы благодарим молодоженов за терпение и еще раз поздравляем те пары, которые заключили брак в такое непростое время", - сказала она.

По словам Раковой, санитарно-эпидемиологические требования по соцдистанции и масочно-перчаточному режиму сохраняются. После проведения каждой церемонии заключения брака в торжественном зале будет проходить санитарная обработка и проветривание помещений.

На новых площадках для регистрации брака будут действовать такие же правила, как и в отделах ЗАГС. Список площадок и доступных дат для подачи заявления размещен на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания регистрация брака проходила только в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов. В период особого режима работы, введенного из-за пандемии коронавируса, в них поженились более 5 тыс. пар. За период особого режима работы столичных ЗАГСов около 30% молодоженов предпочли перенести регистрацию брака на более поздний срок.

Наибольшее количество браков за это время было зарегистрировано во дворце бракосочетания №1, более известном как Грибоедовский ЗАГС, где было заключено более 400 браков. Во дворце бракосочетания №3 поженились более 250 пар, такое же количество браков было зарегистрировано в Шипиловском отделе ЗАГС. Солнцевский и Таганский отделы ЗАГС также пользовались популярностью - в каждом поженились более 220 пар.

Наиболее популярная дата у молодоженов в летний период - это День семьи, любви и верности, 8 июля. В прошлом году накануне праздника заключили брак 1300 пар. В этом году 8 июля, в среду, планируют пожениться около 300 пар.