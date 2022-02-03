В феврале в Москве 40% браков заключат в "красивые" даты

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В феврале в Москве намечается регистрации больше 6,7 тыс. браков, больше 2,5 тыс. заявлений поданы на "красивые даты" месяца, сообщила пресс-служба столичного управления ЗАГС.

Самой популярной датой оказалось 22 февраля, в этот день заключат брак более 1,5 тыс. пар.

Церемонии бракосочетания в красивую дату будут проходить в том числе на выездных локациях в бутик-отеле "Богородское", доме торжеств "Сафиса", особняке Спиридонова, парке-отеле "Даниловский", усадьбе Васильчиковых, усадьбе Муравьевых-Апостолов и на площадке The Great Hall Yakimanka, отметили в пресс-службе.

В управлении ожидают, что по количеству зарегистрированных браков февраль 2020 ода может превзойти рекорд, установленный в феврале 2020 года - 6,2 тыс. регистраций.