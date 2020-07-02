75% бюллетеней обработано в Москве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - По данным обработки более 75% протоколов наблюдателями столичного Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве за поправки к Конституции РФ проголосовали 65,6% участников очного голосования.

Согласно данным штаба, опубликованным на информационном табло, обработано 75,7% или 2729 протоколов (2 млн 474 тыс. 419 голосов избирателей).

За поправки проголосовали 65,6% избирателей, против - 33,4%.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москвы Илья Массух сообщил, что Общественным штабом создана своя система, которая представляет данные по явке, по количеству обработанных протоколов комиссий.

"Самое главное - это процент за и против. В эту систему загружаются протоколы", - сказал Массух.

Ранее сообщалось, что среди участников электронного голосования за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали в Москве за 62,33% человек, против - 37,67%.