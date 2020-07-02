Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 153 тыс. человек

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 1053 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в четверг.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1053 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 153 248" - уточнила Ракова.

Ранее в среду вечером столичный оперштаб по контролю за коронавирусом сообщил, что число скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом увеличилось на 39, а общее число жертв инфекции в городе достигло 3870.