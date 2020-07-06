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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
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Главврач больницы в Коммунарке понадеялся, что Москва избежит второй волны COVID-19

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Поэтапное снятие карантинных мер и постоянный мониторинг заболеваемости коронавирусом позволит Москве избежать второй волны инфекции, заявил врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценков понедельник.

"Надеюсь, что нет. Давайте быть осторожными, но надеюсь, что нет (не будет второй волны - ИФ)", - сказал Проценко в интервью программе "Док-Ток" на Первом канале.

Главврач напомнил, что введенные карантинные меры в Москве снимались не одномоментно, а поэтапно. "И именно вот этот пошаговый отказ от каких-то жестких карантинных мер, с постоянным мониторингом, что же происходит с заболеваемостью коронавирусом, дает оптимистичный такой ответ", - добавил он.

Проценко заявил также, что сейчас рано говорить с уверенностью, что переболевшие коронавирусом, в том числе бессимптомно, не заразятся вновь. "Истории заболевания всего полгода, если брать декабрь. Еще меньше, если брать с 1 марта Москву и Россию. Конечно, накопленных данных недостаточно, чтобы говорить: "Нет, вы больше не инфицируетесь, если переболели ковидом", - рассказал медик.

Так главврач больницы в Коммунарке прокомментировал информацию китайских врачей и экспертов о том, что у перенесших коронавирус бессимптомно не вырабатываются антитела и, соответственно, не формируется иммунитет.

В то же время Проценко признал, что популяционный иммунитет в России растет. "Вопрос, каким он будет в сентябре", - добавил врач.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января – 06 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Денис Проценко Коммунарка Москва Коронавирус

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