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Главный архитектор Москвы счел, что новостройкам не нужны широкие пожарные проезды

Главный архитектор Москвы счел, что новостройкам не нужны широкие пожарные проезды
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Действующие в России нормы пожарной безопасности, которые учитываются при городской застройке, устарели и требуют пересмотра, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В ходе онлайн-конференции газеты "Ведомости" он напомнил, что старые правила требуют проектировать широкие пожарные проезды вокруг каждого дома.

Кузнецов считает, что эти проезды избыточны и сейчас они уже не нужны при тушении пожаров, но занимают много места.

"Существующие пожарные нормативы, которыми необходимо руководствоваться при застройке городских территорий, не актуальны и требуют пересмотра. Эти нормы архаичны, они учитывают устаревшие методы и правила тушения пожара и не учитывают современные технологии", - заявил Кузнецов.

Москва Сергей Кузнецов

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