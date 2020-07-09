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В подмосковной Рузе смыло пять домов из-за прорыва дамбы

В подмосковной Рузе смыло пять домов из-за прорыва дамбы
Разрушенный асфальт на месте устранения засора трубы под технической насыпью, в результате которого заполнился водой овраг по верхнему течению реки Городянки
Фото: МЧС РФ/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Рузе после прорыва дамбы смыло пять домов, сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

"Было смыто пять домов, жители которых были своевременно выселены. Пострадало, как минимум, четыре дороги. Две из них полностью размыло. Сейчас уже ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказал Тресков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он уточнил, что в течение двух суток основную дорогу в Рузе уже планируют восстановить, на ремонт муниципальных дорог потребуется до четырех суток. Пока жители могут пользоваться объездными путями.

Будут также восстанавливать саму дамбу, которую размыло в результате сильных дождей. "Вторая (задача - ИФ) - решить проблему с ущербом жителей. Сейчас мы всех переселили, предоставили место для проживания, обеспечили питанием. Проводим анализ того, что случилось, какие они понесли потери и будем искать варианты, как решить проблему с возмещением имущественного вреда", - отметил Тресков.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать помощь жителям Рузского округа, жилье которых пострадало от подтопления.

Московская область Руза

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