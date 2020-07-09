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Около 12 тысяч человек остались без света в Подмосковье из-за непогоды

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Московской области 95 населенных пунктов с населением около 12 тысяч человек зафиксированы нарушения в электроснабжении, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

"Отключения электроснабжения зафиксированы в 11 городских округах: Руза, Можайск, Истра, Шаховская, Волоколамск, Ступино, Клин, Воскресенск, Орехово-Зуево, Щелково, Сергиев-Посад, Можайск, Мытищи, Пушкино. Наиболее сложная обстановка в Рузе, Истре и Волоколамске", - говорится в сообщении.

Отключения электроэнергии из-за непогоды происходят в Подмосковье второй день. В ночь с 7 на 8 июля перебои электричества были зафиксированы в 12 городских округах: Можайский, Солнечногорский, Одинцовский, Истра, Волоколамский, Рузский, Клин, Мытищи, Щёлковский, Талдомский, Наро-Фоминский, Шаховская. Было прервано электроснабжение в 114 населенных пунктах с населением около 10 тыс. человек. Большинство отключений пришлись на ночное время, поэтому жалоб от населения практически не поступало.

Электросетевые компании "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" перешли в режим повышенной готовности с 7 июля. Энергетики продолжают восстанавливать нарушенное непогодой энергоснабжение.

Как сообщалось, в Рузе складывается особенно сложная ситуация из-за прорыва дамбы. Десятки приусадебных участков и домов оказались затоплены, пять домов оказались смыты потоками воды.

Прорыв дамбы в подмосковной Рузе

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Московская область

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