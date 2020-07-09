Почти 30 домов затопило в подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В подмосковной Рузе почти 30 домов оказались подтопленными из-за прорыва дамбы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Подмосковного главка МЧС.

В ведомстве сообщили, что из-за засора водо-проходной трубы, которая проходит под технической насыпью, произошло заполнение оврага водой по верхнему течению реки Городянка в подмосковной Рузе.

"При проведении работ по прокладке обводного канала произошёл подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Руза. Подтоплены 29 приусадебных участков с 29 частными домами", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что два ветхих дома и сарай на окраине населённого пункта были полностью смыты водой.

"По состоянию на 22.00 уровень воды на территории подтопленного участка составляет до 15 см", - заключили в пресс-службе.