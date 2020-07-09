Фонд "Дом Роналда Макдоналда" построит бесплатную гостиницу в Москве

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы предоставят благотворительному фонду "Дом Роналда Макдоналда" участок на северо-западе Москвы под строительство бесплатной гостиницы для родителей, дети которых приходят лечение в больнице, сообщили в четверг в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Благотворительному фонду "Дом Роналда Макдоналда" будет выделен земельный участок площадью около 0,2 га рядом с больницей для строительства бесплатной семейной гостиницы", - отметил глава ведомства Анастасия Пятова.

Она добавила, что бесплатную гостиницу возведут по адресу улица Героев Панфиловцев, вл. 28. Площадь двухэтажного здания составит около 1,3 тыс. кв.м.

Участок будет предоставлен на год с последующим переоформлением на 6 лет.

Проект застройки вынесут на общественные обсуждения.