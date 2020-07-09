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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:06Заразились
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Собянин констатировал, что пандемия COVID-19 в Москве продолжает отступать

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Каждый этап отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, содержал в себе элементы непредсказуемости и риска, заявил мэр города Сергей Собянин в четверг.

"Но жизнь доказала, что ситуация оставалась управляемой, а риск был оправдан. Новых вспышек заболевания COVID-19 не произошло. Пандемия продолжает отступать", - написал Собянин на своем сайте.

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По его словам, по сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раз. При этом загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза.

"Только за прошедшую неделю (29 июня - 5 июля) среднее количество выявленных случаев заражения снизилось еще на 20% - с 834 до 670 случаев ежедневно (по сравнению с неделей 22-28 июня)", - уточнил мэр.

Он отметил, что в городе продолжает уменьшаться количество ковидных пневмоний - на 17,3%, с 334 до 276 в среднем в день. Кроме того, в воскресенье, 5 июля, впервые за многие недели в Москве диагностировано меньше 100 случаев пневмонии.

Собянин добавил, что из-за снижения заболеваемости в систему плановой медицинской помощи вернулись 15 тыс. коек, в том числе 3 тыс. - за последнюю неделю.

В четверг также стало известно об очередном этапе смягчения коронавирусных ограничений в столице. Так, ношение масок на улице в Москве с 13 июля станет не обязательным и будет носить рекомендательный характер. Кроме того, с 13 июля в столице будут сняты ограничения на очное посещение школ, колледжей, вузов, кружков и секций; также откроются аттракционы, парки культуры и отдыха.

Хроника 09 января – 09 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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