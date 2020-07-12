Еще 465 человек вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели ещё 465 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в воскресенье.

Общее число москвичей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560.

Накануне столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерли 27 человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4 143.