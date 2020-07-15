В Подмосковье с четверга ослабят масочный режим

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Московской области с четверга, 16 июля, отменяется масочный режим в парках культуры и отдыха, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

"С 16 июля отменяется масочный режим в парках культуры и отдыха. По-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте", - сообщает подмосковный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также масочный режим сохраняется в медучреждениях, магазинах и иных общественных зданиях.

Кроме того, с четверга полностью возобновляется работа предприятий общественного питания.