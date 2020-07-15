В Подмосковье с 1 августа откроются кинотеатры

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Московской области с 1 августа вновь заработают кинотеатры и возобновится проведение мероприятий, организуемых органами исполнительной власти, следует из постановления губернатора Московской области.

Согласно документу, кинотеатры смогут возобновить работу при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, возобновляется проведение официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Московской области или с их участием.

Ранее стало известно, что в Подмосковье с четверга, 16 июля, отменяется обязательное ношение масок в парках, однако в транспорте и магазинах масочный режим сохраняется.