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Парковочное приложение в Москве будет сообщать о перемещении машины из-за ремонтных работ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В мобильном приложении "Парковки Москвы" теперь можно найти автомобиль, перемещенный в другое место из-за ремонтных и аварийных работ, сообщила в четверг пресс-служба городского департамента транспорта.

"С помощью новой функции "Поиск перемещенных во дворы автомобилей" водители смогут узнать о локации машины, которую переместили не за нарушение правил парковки, а из-за проведения, например, аварийных работ", - сказал собеседник "Интерфакса".

О местонахождении машины можно узнать в разделе "Штрафы и эвакуация" приложения.

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