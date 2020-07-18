Десятки дач подтоплены в районе Можайска и Наро-Фоминска из-за ливней

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Можайском и Наро-Фоминском городских округах Подмосковья сильными ливнями подтоплены 41 дачный участок, 25 дачных домов и два участка дороги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В МЧС отметили, что спасатели развернули оперативный штаб по контролю за ситуацией в связи с прохождением грозового фронта.

"Приведены в готовность пункты временного размещения для эвакуированного населения", - сказали в МЧС.

Между тем накануне пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщила, что в связи с увеличением сбросов на гидроузле западной станции водоподготовки в Можайском городском округе ожидается частичное подтопление 11 населенных пунктов.

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заверил, что сброс воды на Можайском водохранилище, необходимость которого вызвана ливневыми дождями, не представляет угрозы для населенных пунктов.