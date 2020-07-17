Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 17.07В России 759 203+6 406В мире 13 805 296+250 819

Власти Москвы заверили, что сброс воды на Можайском хранилище не угрожает домам

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сброс воды на Можайском водохранилище, необходимость которого вызвана ливневыми дождями, проходит под строгим контролем, угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов нет, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"В результате обильных ливневых дождей, прошедших в середине месяца, на реках Московской области сформировались дождевые паводки, пик которых пришелся на 15-16 июля. Для исключения переполнения водохранилищ и обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений попуски воды были поэтапно увеличены до необходимых показателей", пояснил он.

В РоссииВласти Подмосковья предупредили о возможном подтоплении 11 деревень под МожайскомЧитать подробнее

По словам Бирюкова, попуск воды – это сброс, который позволяет не обмелеть реке и не переполниться водохранилищу.

"Транзит водных потоков в Москву-реку происходит через гидротехнические системы водохранилищ и осуществляется в плотном взаимодействии с Каналом имени Москвы, с соблюдением всех требований гидрологических режимов, что позволяет избежать подтоплений близлежащих территорий", - отметил Бирюков.

Он сообщил, что после прекращения осадков ситуация стабилизируется.

"Все гидротехнические сооружения АО "Мосводоканал" работают в штатном режиме, пик паводка на Москворецкой водной системе пройден", - добавил заммэра.

Между тем пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщила в пятницу, что в связи с увеличением сбросов на гидроузле западной станции водоподготовки в Можайском городском округе ожидается частичное подтопление 11 населенных пунктов.

Москва Московская область Можайск

Новости по теме

Новости

Пожилая женщина погибла на рельсах московского метро

Пандемия коронавируса

В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось на 10% за неделю

В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось на 10% за неделю

Всех задержанных на Лубянке отпустили из полиции с обязательством о явке

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с COVID-19

Суд арестовал еще троих фигурантов "дела врачей" о торговле людьми

Суд санкционировал первый административный арест за акцию 15 июля в Москве

Протесты в Москве

В Москве 62 человека привлечены к ответственности за акцию 15 июля

Парковочное приложение в Москве будет сообщать о перемещении машины из-за ремонтных работ

Пандемия коронавируса

Прирост случаев инфицирования COVID-19 в Москве опустился до минимума с 4 апреля

Изменение Конституции

Более 130 человек задержаны на акции против поправок к Конституции в Москве

Более 130 человек задержаны на акции против поправок к Конституции в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');