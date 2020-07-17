Власти Москвы заверили, что сброс воды на Можайском хранилище не угрожает домам

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сброс воды на Можайском водохранилище, необходимость которого вызвана ливневыми дождями, проходит под строгим контролем, угрозы подтопления близлежащих населенных пунктов нет, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"В результате обильных ливневых дождей, прошедших в середине месяца, на реках Московской области сформировались дождевые паводки, пик которых пришелся на 15-16 июля. Для исключения переполнения водохранилищ и обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений попуски воды были поэтапно увеличены до необходимых показателей", пояснил он.

По словам Бирюкова, попуск воды – это сброс, который позволяет не обмелеть реке и не переполниться водохранилищу.

"Транзит водных потоков в Москву-реку происходит через гидротехнические системы водохранилищ и осуществляется в плотном взаимодействии с Каналом имени Москвы, с соблюдением всех требований гидрологических режимов, что позволяет избежать подтоплений близлежащих территорий", - отметил Бирюков.

Он сообщил, что после прекращения осадков ситуация стабилизируется.

"Все гидротехнические сооружения АО "Мосводоканал" работают в штатном режиме, пик паводка на Москворецкой водной системе пройден", - добавил заммэра.

Между тем пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщила в пятницу, что в связи с увеличением сбросов на гидроузле западной станции водоподготовки в Можайском городском округе ожидается частичное подтопление 11 населенных пунктов.