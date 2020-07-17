Власти Подмосковья предупредили о возможном подтоплении 11 деревень под Можайском

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В связи с увеличением сбросов на гидроузле западной станции водоподготовки в Можайском городском округе ожидается частичное подтопление 11 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Частично могут быть подтоплены наиболее низкие участки рельефа местности и прилегающие к ним территории. В зоне риска – деревня Бородино, нижний МИЗ, деревня Исавицы, деревня Ильинская Слобода, деревня Марфин Брод, деревня Игумново, деревня Макарово, деревня Большое Тесово, деревня Красный Стан, деревня Шишиморово, деревня Тетерино. Возможно частичное подтопление территории пансионата "Янтарь", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах выставлены круглосуточные гидропосты, контролирующие изменение уровня воды в реке Москве. Подготовлены пункты временного размещения жителей на случай возможной эвакуации.

Местных жителей оповещают с помощью передвижной системы через громкоговорители. Информация транслируется и через систему оповещения на Можайском гидроузле западной станции водоподготовки.

В пресс-службе добавили, что по вопросу регулирования работы водохранилища проводятся заседания межведомственных рабочих групп.