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В Москве начали сносить здание "Коммерсанта"

В Москве начали сносить здание "Коммерсанта"
Здание на улице Врубеля, где находилась газета "Коммерсантъ"
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Начался снос бывшего здания ИД "Коммерсантъ" на севере Москвы на улице Врубеля, 4, сообщили в ГК "КрашМаш", ведущей демонтаж объекта.

"Началась разборка надземной части существующих строений. Снос двух зданий общей площадью около 6 тыс. кв.м и вывоз строительного мусора на специализированные полигоны планируется завершить в течение двух ближайших месяцев", - сказал гендиректор компании Виктор Казаков.

Он отметил, что здание будет разобрано по технологии "умный снос" к концу лета. Железобетонные конструкции дома впоследствии отправят на переработку. Переработанный строительный мусор будет преобразован в щебень, который может быть использован для отсыпки временных подъездных дорог.

"Сносимое сейчас здание было построено в 1935 году. Изначально здесь располагалась школа, позднее был надстроен еще один этаж и возведен дополнительный корпус. С 1991 по 2015 год - 24 года - здание занимал издательский дом "Коммерсантъ", - напомнил Казаков.

Впоследствии на месте здания ИД планируется построить жилой комплекс с подземной автостоянкой общей площадью около 30 тыс. кв.м.

Москва ИД Коммерсантъ

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