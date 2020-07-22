В Минздраве заявили, что почти у четверти жителей Москвы и области есть иммунитет к COVID-19

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Около четверти жителей Московского региона имеют иммунитет к COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По разным регионам это разные цифры. Нельзя в этих вопросах озвучивать среднюю цифру", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько россиян имеют антитела к коронавирусу.

"По Москве и Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23-24%. Но по тем регионам, которые только находятся на пике и не вышли, как это называется, на плато (по заболеваемости коронавирусом - ИФ), там количество людей, имеющих иммунитет, значительно меньше", - продолжил Мурашко.

При этом он отметил, что "самое главное сейчас перейти к формированию иммунитета не через заболевание, а получить вакцину и формировать иммунитет лекарственным путем".

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, насколько длительным будет иммунитет от разрабатываемых сейчас вакцин, министр пояснил, что это нужно оценивать по итогам наблюдений. Вместе с тем, он предположил, что вакцины, которые предполагают двукратное введение, будут давать более длительный иммунитет.

В прошлую среду, 15 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что, по данным ведомства, иммунитет к коронавирусу приобрели уже более четверти (26%) россиян.