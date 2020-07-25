14 пациентов с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 375 до 4 389 человек.

Накануне сообщалось о смерти 11 пациентов с коронавирусом.

По данным оперштаба на утро пятницы, в столице было выявлено более 236,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, почти 174 тысячи заболевших выздоровели.