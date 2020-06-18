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В Москве часть набережной Шевченко будет снова пешеходной зоной по выходным

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Участок набережной Тараса Шевченко на западе Москвы станет пешеходным до 1 ноября. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы в четверг.

"Для того, чтобы у жителей города было больше мест для комфортных прогулок в теплое время года, самый живописный участок набережной Тараса Шевченко снова станет пешеходным", - сказал собеседник агентства.

С 29 июня по 1 ноября движение автомобилей на участке от дома 12 строения 26 по Кутузовскому проспекту (за гостиницей "Украина") до моста "Багратион" по выходным будет запрещено.

Ограничения будут действовать с 23 часов накануне выходного или праздничного дня до 6 утра следующего рабочего дня. В этот период времени там будут устанавливаться дорожные блокираторы.

Первый раз набережная Тараса Шевченко стала пешеходной летом 2017 года, напомнили в ЦОДД.

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