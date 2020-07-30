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Фигурант "московского дела" Раджабов оштрафован на 300 тыс. руб. за пикет

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил штраф в размере 300 тысяч рублей фигуранту "московского дела" Самариддину Раджабову, который выходил на одиночный пикет к зданию МВД на Петровке в поддержку журналиста Ильи Азара.

"Раджабов признан виновным в повторном нарушении правил проведения акций (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Азар был задержан 26 мая при проведении пикета у здания МВД. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы 28 мая признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста. Позднее Мосгорсуд сократил срок ареста до 10 суток.

После этого на Петровке ежедневно совершались попытки провести одиночные пикеты в знак солидарности с Азаром. Там задерживали журналистов, муниципальных и городских депутатов, активистов.

В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил Раджабова к штрафу за бросок бутылки в сторону росгвардейцев на несогласованной акции 27 июля в столице.

Самариддин Раджабов Москва

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