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Последнего министра культуры СССР похоронят на Кунцевском кладбище

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Вице-спикера Мосгордумы от КПРФ, народного артиста РСФСР, последнего министра культуры СССР Николая Губенко похоронят на Кунцевском кладбище в Москве 19 августа, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников "Интерфаксу" в понедельник.

"Церемония прощания с Николаем Николаевичем пройдет в его театре "Содружество актеров Таганки" 19 августа в 11:00. Затем в 15:00 его похоронят на Кунцевском кладбище", - сказал Шапошников.

Губенко скончался накануне своего 79-летия в воскресенье, 16 августа. Он родился 17 августа 1941 года в Одессе. В 1958 году, по окончании театральной студии, его единственного зачислили в труппу Одесского театра юного зрителя. В 1960-х годах окончил ВГИК и был принят в труппу Театра на Таганке.

Он был последним министром культуры СССР с ноября 1989 года.

После возвращения режиссера Юрия Любимова в Москву в 1993 году произошел конфликт в труппе театра, после чего был создан новый театр "Содружество актеров Таганки".

Губенко с 1995 года был депутатом Госдумы РФ, с 2005 года - Мосгордумы. Пытался внести поправку в Конституцию России о восстановлении СССР, которая была отклонена.

Он известен по многочисленным ролям в кино. Многим стал известен, озвучивая в 1980-х годах Владимира Ленина в документальном фильме о его жизни.

Вместе со своей женой актрисой Жанной Болотовой весной 2020 года переболел коронавирусом.

Николай Губенко Алексей Шапошников Мосгордума Москва Кунцевское кладбище СССР

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