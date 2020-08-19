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В Москве простятся с последним министром культуры СССР Николаем Губенко

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Прощание с вице-спикером Мосгордумы от КПРФ, народным артистом РСФСР, последним министром культуры СССР Николаем Губенко пройдёт в среду в театре "Содружество актеров Таганки".

Как сообщил "Интерфаксу" спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, церемония прощания пройдет в театре "Содружество актеров Таганки" 19 августа в 11:00. Затем в 15:00 его похоронят на Кунцевском кладбище.

Губенко скончался накануне своего 79-летия в воскресенье. Он родился 17 августа 1941 года в Одессе. В 1958 году, по окончании театральной студии, его единственного зачислили в труппу Одесского театра юного зрителя. В 1960-х годах окончил ВГИК и был принят в труппу Театра на Таганке.

Губенко был последним министром культуры СССР с ноября 1989 года.

После возвращения режиссера Юрия Любимова в Москву в 1993 году произошел конфликт в труппе театра, после чего был создан новый театр "Содружество актеров Таганки".

Губенко с 1995 года был депутатом Госдумы РФ, с 2005 года - Мосгордумы. Пытался внести поправку в Конституцию России о восстановлении СССР, которая была отклонена.

Он известен по многочисленным ролям в кино. Многим стал известен, озвучивая в 1980-х годах в телефильме Владимира Ленина.

Вместе со своей женой актрисой Жанной Болотовой весной 2020 года переболел коронавирусом.

Москва Николай Губенко

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