День города в Москве отметят 5-6 сентября

Праздник в этом году пройдет без масштабных гуляний

Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В текущем году День города в Москве отметят 5 и 6 сентября, следует из распоряжения мэра столицы Сергея Собянина.

"В 2020 году Москва отмечает свой 873-й День рождения. Традиционное празднование Дня города пройдет в первые выходные осени 5-6 сентября. В связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции масштабные народные гуляния, включая фестиваль на Тверской улице, в 2020 году проводиться не будут", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

При этом основные праздничные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.

Темой празднования в этом году станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая откроется 1 сентября.

Отмечается, что праздничные мероприятия пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее в августе Собянин в интервью "России 24" также говорил о том, что в сентябре 2020 года масштабного празднования Дня города в Москве не будет из-за коронавируса. Он признал, что в мэрии было желание провести День города полномасштабно, но ситуация к этому не располагает. Массовые мероприятия будут ограничены, а сам праздник - "локализован", сказал мэр.