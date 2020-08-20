Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска на 1 млн рублей

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сумма по гражданскому иску сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, о возмещении вреда увеличилась на один миллион рублей.

"Мы увеличили исковые требования на миллион – до 7,5 млн рублей в связи с хамством Ефремова и его адвокатов", - заявила журналистам адвокат Виталия Захарова - Татьяна Головкина в четверг перед заседанием в Пресненском суде.

Ранее, 18 августа потерпевшие в ходе судебного процесса заявили гражданские иски о компенсации морального вреда. Трое потерпевших – вдова, сын и брат погибшего – заявили солидарный иск общей суммой один рубль. Второй сын погибшего – Виталий Захаров – заявил изначально иск в размере 6,5 млн рублей.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент аварии артист был пьян, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его словам, ничего не помнит.