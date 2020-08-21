Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4710 до 4720, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в пятницу.

"В Москве за сутки скончались 10 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро пятницы, в российской столице выявлено 255 тыс. 826 случаев заражения COVID-19, 202 тыс. 727 человек вылечились от инфекции.