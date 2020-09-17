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Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве

Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве
Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Отопление в этом году в Москве включат раньше, чтобы жители города меньше простужались, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре (...). Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями - это очень важно в этом году", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

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Мэр напомнил, что в обычное время тепло в домах включается, когда несколько дней подряд среднесуточная температура составляет плюс 8 градусов и меньше.

"Мы будем следить за погодой и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление", - пообещал Собянин.

Москва

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