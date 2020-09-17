В Москве за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В отдельных районах Москвы за два часа в четверг выпала почти треть месячной нормы осадков, коммунальные службы ликвидируют последствия ливня, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Больше всего осадков выпало в Центральном (20 мм), Северо-Западном (20 мм), Северном (18 мм) и Зеленоградском (16 мм) административных округах. Месячная норма осадков для сентября в Москве составляет 65 мм.

Чиновник отметил, что в городе образовались локальные скопления воды. Их устраняют бригады "Мосводостока". Всего в городе дежурят более 300 аварийных бригад и 200 единиц техники этого предприятия.

В мэрии напомнили, что неблагоприятный прогноз погоды, в том числе усиление ветра до 21-26 м/с, сохранится в Москве до конца суток.

В Гидрометцентре России рассказали, что в пятницу в столичном регионе резко похолодает, примерно на десять градусов, а на следующей неделе наступит комфортная осенняя погода.