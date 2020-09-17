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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:32Заразились
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Мэр Москвы призвал предприятия оставлять сотрудников на "удаленке"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует руководству столичных компаний по возможности организовывать дистанционную работу.

"Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий независимо от формы организации, если можно и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу", - сказал он в эфире канала "Россия-24" (ВГТРК).

Мэр подчеркнул, что от этого зависит стабильность эпидситуации. "Чем больше людей на дистанционной работе, тем меньше передвижений по городу, меньше контактов, ситуация будет более стабильной. Эти рекомендации по дистанционной работе мы никогда не убирали, и я бы настойчиво рекомендовал придерживаться их, если это возможно", - сказал Собянин.

Разговоры о том, что COVID-19 стал протекать в более легких формах - это лишь ощущения врачей, а не реальная ситуация, подчеркнул мэр. "Есть такая тенденция, и самые главные врачи ковидных клиник говорят, как им кажется, что вирус стал не настолько злобным, и тяжесть болезни стала меньше, она стала протекать менее тяжело", - рассказал Собянин.

По мнению мэра, на самом деле количество больных и тяжело больных с коронавирусом остается достаточно большим. "Есть люди, которые находятся на ИВЛ. Есть смертность от ковида. Поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться и обнадеживаться, говоря о том, что теперь это не такая страшная болезнь, что люди старшего поколения могут вести себя более расслабленно. Ничего подобного, все равно надо себя аккуратно вести", - добавил мэр.

В последние дни суточный прирост заболевших в Москве снова стал превышать 700 случаев. Так, за минувшие сутки зарегистрированы 730 случаев заражения, накануне сообщалось о 750 зараженных.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 17 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
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