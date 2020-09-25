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Мэрия Москвы потвердила ввод резервных коек для COVID-19

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Из-за роста заболеваемости коронавируса и количества госпитализаций мэрия Москвы решила ввести в строй резервные медицинские мощности, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Пандемия коронавируса

По ее словам, в городе выводят из резерва инфекционные койки, "которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медпомощи". Также из резерва выводят здания, которые использовали как обсерваторы.

"При этом плановая и экстренная помощь будет оказываться в полном объеме", - заверила Ракова.

Ранее в пятницу источник "Интерфакса" сообщил, что в Москве расконсервируют крупные временные госпитали на ВДНХ, в парке "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское", а с 23 сентября по 5 октября под прием коронавирусных пациентов снова перепрофилируют восемь крупных больниц. В итоге к 5 октября принимать людей с COVID-19 будут готовы 23 стационара. При необходимости временные госпитали могут развернуть на территории еще семи медицинских учреждений.

С середины сентября в Москве начал увеличиваться ежедневный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. 25 сентября оперштаб сообщил о 1560 новых случаев заражения коронавирусом, это максимум с 12 июня.

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Хроника 09 января – 25 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус Москва Анастасия Ракова Сокольники ВДНХ Крылатское

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