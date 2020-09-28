Петербуржцам "серебряного возраста" рекомендовали больше сидеть дома

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Петербургское управление Роспотребнадзора сформулировало рекомендации для людей "серебряного возраста" (старше 60 лет) в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Им напомнили, что они входят в группу риска, поскольку у них из-за нагрузки на иммунную систему выше риск развития опасных осложнений. Также им напомнили, что выше всего опасность заразиться коронавирусом через близкие контакты с заболевшими.

Поэтому им рекомендовали минимизировать выход в общественные места и использование общественного транспорта, а при необходимости выхода обязательно надевать маску. Для покупки продуктов или оплаты ЖКХ их попросили по возможности пользоваться помощью родни или соцработников. Им также посоветовали протирать часто используемые вещи салфетками для дезинфекции, а чихать - в одноразовые бумажные платочки. При заболевании им посоветовали вызывать врача на дом, а не идти в поликлинику.

В Москве с 28 сентября указом мэра введены более жесткие рекомендации. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно посоветовали по возможности изолироваться дома и минимально выходить без особой необходимости. Чиновники пообещали, что просто за выход из дома пожилых штрафовать не будут.