В Москве за сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом

Это максимальный показатель с середины июля

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 5 254 до 5 282, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в четверг.

"В Москве за сутки скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, это максимальный показатель по жертвам в Москве с середины июля.

Накануне сообщилось о смерти 24 пациентов с коронавирусом.

По данным на утро четверга, в российской столице выявлено 295 тыс. случаев заражения COVID-19, более 249 тыс. человек выздоровели (85% от заболевших).

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице находится "на грани критичной". При этом, по его словам, текущий рост заболеваемости COVID-19 - это не вторая волна.