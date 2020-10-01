В Москве пока не будут закрывать бытовые предприятия и учреждения культуры

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Власти Москвы не собираются вводить дополнительные ограничения для работы предприятий и в учреждениях культуры, как это было весной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пока мы никаких таких (жестких) мер не вводим, в этом нет необходимости, все будет зависеть от того, как мы с вами сами будем себя вести. То есть если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, будем соблюдать соответствующий режим, домашний режим для тех, кому 65+, уход на "удаленку", на дистанционную работу, требования в трудовых коллективах, на предприятиях, в организациях, (культурных) учреждениях, в торговле. То, дай бог, этого не понадобиться", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, планируется ли в городе закрытие бытовых предприятий и организаций культуры.

"А если мы будем наплевательски ко всему этому относится, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая", - отметил он.

Собянин добавил, что власти рассчитывают на партнерские отношения с бизнесом.

"Весной многие проявили высокую сознательность и переводили не 30%, а до 75% на дистанционную работу без ущерба для основного производства. В осеннюю волну, к сожалению, так не происходит. Очевидно, что просто рекомендации не работают, поэтому мы приняли решение об обязательности этих требований. Если уже совсем не услышат, тогда будем, конечно, вводить санкции", - заявил мэр.

Ранее в четверг Собянин объявил, что с 5 октября по 28 октября работодатели должны перевести на "удаленку" не менее 30% работников в целом, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение сделано только для тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным.