Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 01.10В России 1 185 231+8 945В мире 33 968 093+326 540

Собянин опроверг начало второй волны коронавируса в Москве

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости COVID-19 в Москве - это не вторая волна пандемии, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Второй волны как таковой нет. Почему? Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание. Так вот этого нет (...). Практически вообще нет людей, которые повторно начали заражаться", - рассказал Собянин. Он подчеркнул: "Но тем не менее, рост есть, и рост очень большой".

Как сообщил оперштаб в четверг, в Москве за сутки выявили 2 424 случая заражения коронавирусом. Суточный прирост новых инфицированных в столице достиг максимума за четыре месяца: 31 мая были зафиксированы 2 595 случаев за сутки, с 1 июня выявлялось менее 2 300 ежедневно.

30 сентября сообщалось о 2 308 новых инфицированных. При этом за последние сутки в городе вылечились 1 211 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 249 861 (85% от заболевших). Умерли 24 пациента.

Хроника 09 января – 01 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

С 5 октября переход на удаленную работу в Москве станет обязательным

С 5 октября переход на удаленную работу в Москве станет обязательным

Еще 27 человек с коронавирусом скончались в Москве

Пандемия коронавируса

Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц

Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц
Пандемия коронавируса

Медикам предложили платить за смены, отработанные с COVID-19

Пандемия коронавируса

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы

Большинство пьяных ДТП в Москве пришлось на районы востока столицы

МКАД остался самой опасной московской трассой

Пандемия коронавируса

Количество госпитализаций больных COVID-19 выросло на 45% в Подмосковье

Пандемия коронавируса

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости

В Москве впервые с июля зарегистрировано более 20 смертей от COVID-19

В Москве впервые с июля зарегистрировано более 20 смертей от COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');