Собянин опроверг начало второй волны коронавируса в Москве

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости COVID-19 в Москве - это не вторая волна пандемии, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Второй волны как таковой нет. Почему? Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание. Так вот этого нет (...). Практически вообще нет людей, которые повторно начали заражаться", - рассказал Собянин. Он подчеркнул: "Но тем не менее, рост есть, и рост очень большой".

Как сообщил оперштаб в четверг, в Москве за сутки выявили 2 424 случая заражения коронавирусом. Суточный прирост новых инфицированных в столице достиг максимума за четыре месяца: 31 мая были зафиксированы 2 595 случаев за сутки, с 1 июня выявлялось менее 2 300 ежедневно.

30 сентября сообщалось о 2 308 новых инфицированных. При этом за последние сутки в городе вылечились 1 211 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 249 861 (85% от заболевших). Умерли 24 пациента.