За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 5230 до 5254.

Сутками ранее сообщалось о 27 жертвах COVID-19 в Москве.

По последним данным, в столице выявлено свыше 292 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Число выздоровевших приближается к 250 тысячам человек.

С октября в Московском транспорте можно будет купить защитные маски за пять рублей.