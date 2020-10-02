Военкоматы Москвы продезинфицировали перед работой с призывниками

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели специальную обработку сборного призывного пункта военного комиссариата Москвы, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

"Провели специальную обработку контрольно-пропускного пункта, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовой, а также прилегающей территории к военкомату. Всего было обработано свыше 20 тыс. кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

В военкоматы города поступили защитные медицинские маски и специальные тесты для определения вирусных заболеваний. "С целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты Москвы поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников", - сказали в пресс-службе, отметив, что в районных военкоматах также проводится санитарная обработка.

Осенний призыв стартовал в РФ 1 октября, он будет проводиться во всех регионах страны. В войска планируется призвать 128 тысяч человек.

Призыв проходит на фоне роста заболеваемости коронавирусом. За сутки в Москве коронавирус подтвержден у 2704 человек, это максимум более чем за четыре месяца, свидетельствуют данные городского оперативного штаба.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 412 случаев, умерли 186 человек, следует из данных федерального оперативного штаба, обнародованных в пятницу.