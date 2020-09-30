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Путин подписал указ об осеннем призыве на службу 128 тыс. человек

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

В соответствии с указом, в октябре - декабре планируется призвать на военную службу 128 тысяч человек.

Этим же указом предусмотрено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

29 сентября в российском Генштабе сообщили, что осенний призыв будет проводиться во всех субъектах РФ, при этом будет учтен опыт, полученный в ходе весенней призывной кампании, и приняты меры, исключающие проникновение коронавируса в Вооруженные силы. Военкоматы обеспечены медицинским имуществом, включая средства индивидуальной защиты.

В Генштабе отметили, что осенний призыв затронет те 10 субъектов РФ, откуда не набирались новобранцы в весеннюю кампанию. "Генеральным штабом в соответствии с законодательством определен перечень отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним, где граждане призываются на военную службу только один раз в год. В связи с этим, с 1 ноября по 31 декабря призыв будет осуществляться еще в 53 муниципальных образованиях 10 субъектов РФ", - сказали в Генштабе. Это Коми, Красноярский и Пермский края, Камчатка, Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

В ходе весеннего призыва с учетом эпидемиологической ситуации новобранцев отправляли в войска в отдельных прицепных вагонах и отдельными авиарейсами военно-транспортной и гражданской авиации. Были исключены контакты призывников с посторонними.

Согласно предыдущему указу президента РФ, в ходе весеннего призыва, который прошел с 1 апреля по 15 июля, в армию отправили 135 тыс. человек.

Владимир Путин

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