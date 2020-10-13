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Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро Москвы

Спустя 25 минут пассажиров высадили на ближайшей станции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Из-за технической неисправности в тоннеле столичного метро застрял поезд с пассажирами, которых примерно через 25 минут высадили на ближайшей станции, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел около 21:10. В тоннеле на перегоне между станциями "Тверская" и "Театральная" Замоскворецкой линии остановился поезд с пассажирами. Примерно через 25 минут пассажиров выпустили из поезда на ближайшей станции", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за технического сбоя нет движения поездов на участке "Белорусская" - "Новокузнецкая".

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что причиной остановки поезда в тоннеле столичного метро стала неисправность тормозной системы.

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что на Замоскворецкой линии временно увеличен интервал движения поездов от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая" для проверки поезда.

Других официальных комментариев пока не поступало.

В настоящее время движение поездов на "зеленой" ветке входит в график.

Москва метрополитен

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