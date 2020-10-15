Бизнес предложил мэрии ввести QR-коды в Москве в условиях пандемии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В условиях тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве бизнес предложил властям ввести QR-коды, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Коллеги (представители бизнеса. - ИФ.) вышли с инициативой, которую мы готовы поддержать и поддержим - о введении QR-кодов, чекинов в Москве",- сказал он.

Весной в условиях режима самоизоляции в Москве вводился пропускной режим - ездить в общественном транспорте и на личных машинах можно было по электронным пропускам. Работающим москвичам выдавали многоразовые пропуска, для разовых поездок можно было оформить не больше двух разовых пропусков в неделю (кроме поездок в медицинские учреждения). До сих пор в мэрии говорили, что возвращение пропусков не обсуждается.

"Мы бьем некие антирекорды за последние две недели. За неделю количество новых случаев коронавируса выросло на 30%. К сожалению, увеличивается и количество пациентов на ИВЛ", - сказал Немерюк 14 октября.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве начался с середины сентября. Мэр Сергей Собянин отправил школьников на двухнедельные каникулы с 5 октября, а по их окончании распорядился, чтобы учащиеся старших классов до 1 ноября учились удаленно. Пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано по возможности оставаться дома. Работодателям поручено перевести на удаленку до 30% персонала.

14 октября в мэрии решили ввести регистрацию для всех посещений ночных клубов и других ночных заведений.