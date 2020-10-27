Пассажиров в московском метро за неделю стало меньше на 18%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В минувший понедельник Московским метрополитеном воспользовались на 18,4% меньше людей, чем неделей ранее.

"Москвичи прислушиваются к рекомендациям и чаще остаются дома – мы видим, что поездок на метро стало куда меньше. Вчера через турникеты прошло менее 5,3 млн человек. Это на 18,4% меньше, чем на прошлой неделе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

По словам собеседника агентства, сильнее всего сократилось количество школьников и студентов – в метро их стало меньше на 31,5%.

В понедельник, 26 октября, в подземку спустились 367,5 тыс. учащихся. 21 сентября этот же показатель составлял 536,7 тыс. человек.

На наземном транспорте поездок также стало меньше. В общей сложности их количество снизилось на 28,7%, до 2,9 млн человек в сутки. Школьники и студенты стали ездить на наземке на 45,5% реже – вчера они воспользовались транспортом 114,8 тыс. раз, рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, столичных работодателей обязали перевести на удаленный режим до 28 октября 30% сотрудников.