Ликсутов сообщил о снижении пассажиропотока в Москве на 35%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В московском транспорте пассажиропоток снизился в годовом измерении примерно на 35%, или на 2,5-2,8 млн человек в сутки, сообщил телеканалу "Россия-24" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его сведениям, примерно 97% пассажиров в метро носят маски, а перчатки носят 75%.

Измерение температуры пассажирам не вызвало очередей при входе на станции метро, добавил чиновник.

"Все это делается в онлайн режиме специальными тепловизорами. Происходит выборочная проверка температуры и по нашим анализам некоторые люди даже не знали, что температура повышена - это сигнал для самих пассажиров обратить внимание на свою температуру", - рассказал он.

По словам заммэра, некоторые пассажиры просили вызвать врача после проверки.

27 октября чиновники говорили, что пассажиропоток в метро снизился на 18%.