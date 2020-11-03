Мэрия Москвы ждет возвращения к доковидной безработице уже в 2021 году

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В 2021 году в Москве уровень официально зарегистрированной безработицы снизится с 3% до естественного для Москвы уровня 0,4-0,5% экономически активного населения, сообщила пресс-служба мэрии.

Рост показателя в 2020 году там связали с пандемией. Безработица восстановится благодаря росту деловой активности, уверены чиновники.

Инфляция в период 2021-2023 годов ожидается на уровне 3,3-3,5% в год.

Эти прогнозы заложены в проект трехлетнего бюджета, который 3 ноября мэр Сергей Собянин внес в Мосгордуму.