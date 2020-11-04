Более 30 нарушителей масочного режима выявили в трех ТЦ в Москве

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В столице в среду составили три десятка протоколов на нарушителей масочного режима в трех торговых центрах.

"Более 30 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах "Водный", "XL" и "Галерея Аэропорт", - сообщили в оперштабе по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве.

Как уточняется, в ходе рейдов составлено 34 протокола за нарушение масочного режима. Штраф за это нарушение составляет 4 тыс. рублей.

Накануне в Москве начал работу мобильный пункт, который оборудован техникой для составления протоколов о нарушении масочного режима на месте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что действующие в Москве ограничительные меры по борьбе с COVID-19 показали свою эффективность, они позволяют надеяться, что ситуация не будет дальше ухудшаться.

Как сообщалось, 28 октября Собянин продлил до конца ноября действующие ограничения: режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, требование о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а также действие системы чек-ин в ночных заведениях.

Также мэр предупредил, что "никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима".