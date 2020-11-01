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Собянин выразил надежду, что ситуация с COVID-19 не будет ухудшаться

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Действующие в Москве ограничительные меры по борьбе с COVID-19 показали свою эффективность, они позволяют надеяться, что ситуация не будет дальше ухудшаться, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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"Они (меры - ИФ) показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

При этом мэр отметил, что на ситуацию все еще влияет ряд сторонних факторов - в том числе сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"Как ляжет одно на другое, инфекции, пока еще неизвестно. Просто мы еще не проходили этот период, - посмотрим", - добавил Собянин.

Он также заверил, что созданные в столице резервные госпитали для больных коронавирусной инфекцией будут работать в полном объеме, "даже если будет снижение загрузки больничных коек под COVID". В таком случае будут освобождать койки в стационарных медучреждений, занятых сейчас пациентами с коронавирусом.

Также Собянин напомнил, что в медучреждениях сегодня находится около 10 тыс. тяжелобольных COVID-19.

По данным на утро субботы, в российской столице зарегистрировано 424 148 случая COVID-19, 311 450 заболевших выздоровели. За последние сутки выявлено 4 952 новых инфицированных. Накануне в Москве скончались 52 пациента с коронавирусом. Общее число жертв заболевания в столице достигло 6 820.

28 октября Собянин продлил до конца ноября действующие ограничения: режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, требование о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а также действие системы чек-ин в ночных заведениях. Также мэр предупредил, что "никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима".

Москва Сергей Собянин Коронавирус

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