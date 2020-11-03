В Москве заработал мобильный пункт для борьбы с нарушениями масочного режима

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Москве начал работу мобильный пункт, который оборудован техникой для составления протоколов о нарушении масочного режима на месте, сказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Антон Камнев журналистам во вторник.

"Сегодня на улицах Москвы начал работу мобильный контрольный пункт ОАТИ, который позволяет облегчить работу инспекции, так как автомобиль оборудован техникой для составления протоколов для нарушителей масочно-перчаточного режима в малых торговых точках и предприятиях, оказывающих услуги населению", - сказал Камнев.

Он отметил, что такой мобильный пункт позволит инспекторам ОАТИ составлять протоколы на месте на физических и юридических лиц.

"С помощью этого передвижного пункта инспекторы ОАТИ могут проверить большее количество объектов, так как протоколы об административных правонарушениях составляются на месте", - добавил инспектор.